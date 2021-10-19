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Один образ – два тренда: Стриженова предстала в Останкино в платье с модным принтом и рукавами «три четверти»

70-е годы постепенно занимают лидирующие позиции в модном мире.

Один образ – два тренда: Стриженова предстала в Останкино в платье с модным принтом и рукавами «три четверти»
Екатерина Стриженова. Фото: Global look press

Екатерина Стриженова появилась на съемках в Останкино в платье, которое соединило в себе два горячих тренда сезона. Их ранее озвучил стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Это принт в клетку и рукава «три четверти».

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Эти тенденции стали проявлением того, что в моду стали входить 70-е годы, в то время как 90-е постепенно уходят на второй план.

Екатерина Стриженова выбрала наряд в сине-зеленых тонах на пуговицах, подчеркнув талию кожаным ремнем с металлической пряжкой. В качестве аксессуаров ведущая выбрала миниатюрные серьги и кулон на тонкой цепочке.

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Александр РоговЕкатерина Стриженовачто модно