Один образ – два тренда: Стриженова предстала в Останкино в платье с модным принтом и рукавами «три четверти»

Екатерина Стриженова появилась на съемках в Останкино в платье, которое соединило в себе два горячих тренда сезона. Их ранее озвучил стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Это принт в клетку и рукава «три четверти».

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Эти тенденции стали проявлением того, что в моду стали входить 70-е годы, в то время как 90-е постепенно уходят на второй план.

Екатерина Стриженова выбрала наряд в сине-зеленых тонах на пуговицах, подчеркнув талию кожаным ремнем с металлической пряжкой. В качестве аксессуаров ведущая выбрала миниатюрные серьги и кулон на тонкой цепочке.

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