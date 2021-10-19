Антитренд осени: какую кофту нужно выбросить из гардероба, показал Александр Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» сделал фэшн-разбор гардероба героини проекта Любы. Во время которого предложил ей выбросить сразу несколько вещей. Прежде всего, безнадежно устаревшую блузку с рукавами-фонариками и многослойными рюшами в области горловины. О ней мы писали ранее.

Кроме того, стилист нашел в шкафу у Любы кофточку из серого трикотажа, в которой тоже ходить на улицу, работу и даже дома явно не стоит.

«Я не против трикотажа и серый трикотаж мне тоже нравится, но я бы не стал покупать такую сложную кофту. Это вроде бы и топ, и блуза, и трикотажный джемпер. При этом очень широкое горло, что не функционально. Горло усложнено какой-то шалькой. Какая-то невнятная, непонятная серая кофточка», — сказал Александр Рогов и посоветовал участнице проекта убрать из своего гардероба этот экземпляр.

По словам Александра Рогова, сейчас в моде простые, без лишних деталей свитера и джемперы. И именно такой он приобрел для Любы. Модель имела модную в настоящий момент искусственную состаренность.

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