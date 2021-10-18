«Максимально вышла из моды»: Рогов показал блузку, которую нужно выбросить из гардероба

Такие модели уже вряд ли станут вновь популярными.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» сделал разбор гардероба героини проекта Любы, в котором нашел блузку, максимально вышедшую из моды. Он посоветовал не только ей выбросить этот неактуальный экземпляр, но и зрительницам обратить на него внимание. И если он есть в шкафу, отказаться от этой модели.

Блузка была красного цвета с короткими рукавами-фонариками с оторочкой в виде многослойных рюш по линии горловины и с металлическими застежками. Оказалось, что ей уже больше 10 лет, но Люба не хотела с ней прощаться.

«Эту блузку мы выбросим. Это пример вещи, которая максимально вышла из моды. Если ее наденешь, то опозоришься», — заявил Рогов.

Ранее стилист рассказывал о самых актуальных тенденциях в мире моды. В этом сезоне в тренде рукава «три четверти», пайетки, клетка, черные полупрозрачные колготки, сапоги ботфорты, казаки и жокейские, куртки похожие на телогрейки, полуприлегающие свитера и жакеты, джинсы прямые и свободные (трубы).

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