«Мне очень нравится!»: Рогов показал джемпер, который с успехом скроет полный животик

Кофту стилист подобрал для гостьи шоу СТС «Рогов в деле», которая недавно родила и еще не успела вернуться в форму.

Новой героиней проекта «Рогов в деле», канала СТС стала недавно родившая молодая женщина по имени Люба. Она еще не успела избавиться от выдающегося животика, поэтому Александру Рогову пришлось подбирать для нее гардероб в соответствии с особенностями ее фигуры.

На шопинге внимание стилиста сразу оказалось приковано к джемперу в клетку, которая сейчас очень актуальна. Однако его главная фишка состояла вовсе не в модном принте, крой этой кофты был достаточно свободным, чтобы скрыть лишние объемы впереди.

«Мне очень нравится этот джемпер! Смотрите, какой он яркий, при этом достаточно простой. Мне нравится, что он не узкий, и он не будет Любу обтягивать, ведь у Любы есть небольшая проблемка — животик. И этот животик мы как раз прикроем таким объемным джемпером», — прокомментировал Александр Рогов.

Стилист считает, что с таким простым джемпером хорошо будут сочетаться нарядные юбки. «С ним будет классно смотреться трапециевидная юбка из эко-кожи коричневого цвета», — заметил модный эксперт. Также этот джемпер будет удачно комбинироваться с джинсами.

Александр Рогов заметил, что джемпер имеет эффект поношенности. «Такой эффект сейчас актуален, но, когда он специально был предусмотрен дизайнерами, а не появился от времени», — подчеркнул ведущий.

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