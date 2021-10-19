«Года не прошло, как не стало мужа, и вдруг у нее роман»: Мережко – о Федосеевой-Шукшиной и Аграновиче

Как отметил сценарист, они тогда втихаря осуждали актрису.

Актер и сценарист Виктор Мережко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как актриса Лидия Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором Михаилом Аграновичем на съемках картины «Трын-трава». Со смерти ее мужа, писателя и актера Василия Шукшина, не прошло и года.

«Случился роман на этой картине оператора Михаила Аграновича и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мы осуждали втихаря, ходили, ворчали. Года не прошло, как не стало Шукшина, и вдруг этот роман». Виктор Мережко

Как отметил Виктор Мережко, любовь с Михаилом Аграновичем подняла и вывела из страшной беды Федосееву-Шукшину.

«Агранович был красив. Обладал харизмой такой. Молодой и красивый мужчина», — заявил Виктор Мережко.

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Напомним, что Василий Шукшин ушел из жизни в 1974 году. Вскоре его вдова Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в третий раз за оператора Михаила Аграновича.

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