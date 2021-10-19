Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео
Свиная вырезка в беконе: видеорецепт от шеф-повара
Видео

«Года не прошло, как не стало мужа, и вдруг у нее роман»: Мережко – о Федосеевой-Шукшиной и Аграновиче

Как отметил сценарист, они тогда втихаря осуждали актрису.

«Года не прошло, как не стало мужа, и вдруг у нее роман»: Мережко – о Федосеевой-Шукшиной и Аграновиче
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актер и сценарист Виктор Мережко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как актриса Лидия Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором Михаилом Аграновичем на съемках картины «Трын-трава». Со смерти ее мужа, писателя и актера Василия Шукшина, не прошло и года.

Виктор Мережко и Сергей Никоненко
Виктор Мережко и Сергей Никоненко. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Случился роман на этой картине оператора Михаила Аграновича и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мы осуждали втихаря, ходили, ворчали. Года не прошло, как не стало Шукшина, и вдруг этот роман».

Виктор Мережко

Как отметил Виктор Мережко, любовь с Михаилом Аграновичем подняла и вывела из страшной беды Федосееву-Шукшину.

«Агранович был красив. Обладал харизмой такой. Молодой и красивый мужчина», — заявил Виктор Мережко.

Напомним, что Василий Шукшин ушел из жизни в 1974 году. Вскоре его вдова Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в третий раз за оператора Михаила Аграновича.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Виктор МережкоЛидия Федосеева-ШукшинаМихаил АграновичПрограмма "Судьба человека"Сергей Никоненко