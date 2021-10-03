«Искушение большими деньгами»: Мария Шукшина рассказала, сколько платят участникам скандальных ток-шоу

Актриса и телеведущая Мария Шукшина – дочь известного писателя Василия Шукшина близко с сердцу принимает любые новости о своем отце, которые появляются в прессе. Недавно она заявила, что общество и вовсе деградирует, чем вызвала бурю негодования. Звезда отмечает, что заказчики грязной травли тратят на все это гигантские средства.

«Мне говорили, что одна только съемка стоит два миллиона. И это искушение большими деньгами, поэтому у меня язык не повернется обвинять тех, кто ходит на такие программы, обливает меня грязью и получает за это деньги. Я прекрасно понимаю, если бы эти деньги не платились, их бы там никогда бы в жизни не было. За бесплатно никто бы туда не пошл», — рассказала Шукшина в интервью каналу «Царьград».

больше по теме Мария Шукшина собирается в будущем претендовать на квартиру матери в Новой Москве Когда дело доходит до имущественных вопросов, то актриса выходит из тени и не остается в стороне.

Актриса считает, что большинство участников различных ток-шоу участие в них – лишь заработок.

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