«Она шла под откос»: Сергей Никоненко рассказал о запоях Лидии Федосеевой-Шукшиной

Как отметил актер, только работа тогда могла спасти актрису, похоронившую мужа.

Актер и режиссер Сергей Никоненко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как спас актрису Лидию Федосееву-Шукшину после смерти ее мужа. Звезда начала сильно пить.

«После смерти Василия Макаровича Шукшина его жена Лидия никак не могла прийти в себя. Она моя однокурсница. Мы вместе пять лет учились. У нее нашлась подруга, которая проносила бутылку. Короче, они лечили горе бутылкой вдвоем. Я говорю: «Лида, хватит, завязывай. Давай работай». Пошел к директору «Мосфильма» и сказал, чтобы утвердили Федосееву-Шукшину на главную роль в картине». Сергей Никоненко

Как отметил Сергей Никоненко, Федосеева-Шукшина привела себя в порядок.

«Она надела хорошее платье, и я отвез ее на «Мосфильм». Мы сняли не очень сложную сцену, но в итоге ее утвердили. Весь худсовет понимал, что только работа может ее спасти. Переживания глубокие были у нее. Она шла под откос. Я чувствовал ответственность за нее, за Машу и Олю, ее дочерей. В итоге сняли хорошее кино «Трын-трава», — заметил Сергей Никоненко.

Напомним, что Василий Шукшин ушел из жизни в октябре 1974 года. В браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной он прожил десять лет до своей смерти.

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