Леди в розовом: Кудрявцева покрасовалась в жакете оверсайз и брюках с высокой посадкой

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она в этом году отпраздновала свое 50-летие. Примечательно, что блондинка даже успела стать бабушкой, но поклонникам сложно в это поверить. Лера выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Более того, она не боится экспериментировать со стилем. Поэтому носит как классические луки, так и наряды в стиле спорт-шик.

Не так давно Лера отдохнула в Болгарии. Потом она вела свадьбы с Михаилом Галустяном. Для торжественных мероприятий телеведущая представала в вечерних платьях. А вот 30 сентября она приехала на съемки шоу «Звезды сошлись». Уже в гримерке Кудрявцева покрасовалась в модном костюме цвета Барби. Именно этот цвет она выбирает чаще остальных. Жакет оверсайз и брюки с высокой посадкой скрыли изъяны ее фигуры.

В комнате также был ее напарник Антон Привольнов. Однако команда была занята подготовкой к съемкам. Поклонники посчитали, что образ стройнит звезду.

«Какая красотка», «И снова в розовом, как вам идет», «Безумно стильно выглядит», «Это шик», «Вы сама элегантность», «Как же вы прекрасно выглядите всегда», «Костюм выделяется», «Ну прям леди современного помола», «По вам можно наблюдать, что в тренде сейчас», «Такой костюмчик всегда пригодиться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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