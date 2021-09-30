«Наша Бусинка нас покинула»: Кудрявцева рассказала о трагедии в семье

Телеведущая оплакивает четвероного члена семьи, которого ей в свое время подарил Сергей Лазарев.

Лера Кудрявцева не скрывает, что в ее семье все очень дружные. Она вместе с мужем Игорем Макаровым растит дочку Марию. Девочке не так давно исполнилось три года. Также полноценным членом их семьи стал кот по кличке Фофан. Наследница телеведущей порой даже сама кормит питомца. Но ранее Лера также заботилась о собаке по кличке бусинка. Крошечного щенка породы чихуахуа ей подарил Сергей Лазарев в 2010 году.

И вот 20 сентября Кудрявцева собралась с силами, чтобы сообщить о трагедии в семье. Ее собака умерла. Последние годы жизни четвероногий друг провел с мамой телеведущей Александрой Ивановной. В соцсети Лера поделилась снимками с пушистым другом. Бусинка составляла компанию ее родительнице не только во время прогулок.

«Наша Бусинка нас покинула. Ей было 11,5. Мне подарил ее Сергей Лазарев, но потом в связи с моим графиком Буся перекочевала к маме и так у нее и осталась. Мама ее безумно любила и никогда не расставалась. Спасибо малышка, что дарила радость и была нашим членом семьи. Прощай наш друг», — написала звезда.

Поклонники стали писать слова соболезнования. Многие отметили, что питомцев терять очень тяжело. «Леруся, как я тебя понимаю, как никто другой, который потерял собаку месяц назад… Крепись и просто принимай», «Александре Ивановне сил, она ее очень любила. Очень жаль», «Как же горько», «Пусть бежит по радуге Бусинка. Тяжело терять преданных друзей», — прокомментировали пост подписчики.

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