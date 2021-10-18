И это не мини: какая юбка всегда привлекает внимание мужчин, назвала Хромченко

На «Модный приговор» Первого канала пришла симпатичная пара гражданских супругов: Светлана Щербакова и Алексей Булыненков. Партнер гостьи программы был недоволен внешним видом своей избранницы и часто заглядывался на чужие юбки.

Чтобы решить эту проблему «народный стилист» проекта подобрала для участницы фэшн-преображения розовый комплект с юбкой на запах с актуальным принтом «гусиная лапка» и с разрезом спереди.

Эвелина Хромченко осталась довольна этим выбором, заметив, что мимо такой юбки очень трудно мужчине пройти. А все благодаря чарующему разрезу.

«Что касается этого разреза, то я думаю — если бы его не было, его стоило бы придумать. Наша «народная стилистка» справилась с задачей. Наш герой рассматривал эту юбку все время, пока она была на подиуме», — высказалась Эвелина Хромченко.

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