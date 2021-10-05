«Очень актуальны в сезоне-21/22»: Эвелина Хромченко представила модные этой осенью и зимой цвета

Уже можно насыщать гардероб этими уютными оттенками.

В наступившем модном сезоне среди прочих трендов стилисты обозначили актуальные цвета, иметь которые в гардеробе обязана каждая модница. И в шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко назвала особенно актуальные.

Комментируя наряд героини после преображения стилистами шоу «Модный приговор», Эвелина Хромченко заметила, что оттенок комбинезона из эко-кожи весьма трендовый. И представила телезрительницам цвета, которые в этом осенне-зимнем сезоне окажутся на пике популярности.

«Все оттенки песочного, латте, специй очень актуальны в сезоне осень-зима 21/22», — перечислила цвета Эвелина Хромченко.

Добавим, что ранее о трендовом ярком цвете сезона высказывался соведущий Эвелины, историк моды Александр Васильев. Он назвал и показал фуксию, которая, кстати, перешла в нынешний сезон из предыдущего – уж очень полюбилась она дизайнерам и стилистам.

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