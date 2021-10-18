«С моим единственным»: Водянова в тренче оттенка шоколада отметилась на свидании с мужем в Венеции

Звезда примерила такого же оттенка брюки и обувь.

Наталья Водянова решила устроить романтическую встречу с собственным мужем. В компании Антуана Арно она предстала на прогулке по Венеции.

Российская топ-модель облачилась в кожаный тренч оттенка шоколада, удлинив силуэт брюками и обувью в тон. На шею звезда повязала черный шарф, а в руки взяла меховую желтую сумочку.

«Венеция нравится всем. С моим единственным», — подписала обнародованные кадры Наталья Водянова в личном блоге.

Напомним, пара расписалась официально 19 сентября 2020 года. На тот момент чета уже воспитывала двоих сыновей – Максима и Романа.

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