«Такое я люблю»: Горбань показала свое мимимишное утро с маленьким сыночком, котиками и мужем

Мария Горбань в отличие от многих российских звезд-матерей не боится показывать своего маленького сына Нилана, которого родила в Майами 5 августа. В Сети актриса сразу же стала показывать наследника, не пряча его лица.

Мало того, практически на следующий день после выписки из роддома она стала появляться с ним на публике. Горбань посещала с малышом торговые центры, салоны, парки и пляжи.

Не прячет Мария ребенка и от домашних животных. В личном блоге знаменитость обнародовала кадры, на которых запечатлелась с Ниланом, мужем Кириллом Зоткиным и двумя котами. Судя по кадрам, вся семья, включая четвероногих, счастлива и довольна собравшейся компанией.

«Такое утро я люблю», — написала в Instagram Мария Горбань.

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