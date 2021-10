Веселая девушка, а не суровая активистка: Грета Тунберг запела, как выглядит ее первое выступление

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила резко сменить имидж и доказать, что она на самом деле обычная веселая 18-летняя девушка. А не вечно недовольная личность, выплескивающая на людей негатив. Для этого, юная звездочка решилась выйти на сцену и исполнить энергичную песенку.

Произошло это на гала-концерте в рамках акции Climate Live. Грета спела хит 80-х Never Gonna Give You Up. Шведка рассказала, что в организации «Пятницы ради будущего», членом которой она является, всегда исполняют эту песню, сообщил портал AD.nl. С ней на сцену вышел другой борец за экологию Андреас Магнуссон.

Отметим, что мама Греты — оперная певица Малена Эрнман, выступавшая в 2009 году на «Евровидении» в Москве. Кроме того, музыкой увлекается сестра активистки Беата. Но вот то, что Тумберг сама любит музыку стало для многих новостью.

