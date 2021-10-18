«Это неправильные джинсы. Что в них не так?»: Рогов показал брюки из денима, которые сразу портят внешний вид

В этом сезоне актуальны свободные и полуприлегающие модели.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал пример джинсов, которые не стоит покупать в магазине. И если они уже есть в гардеробе, от них тоже лучше отказаться, ведь эти брюки моментально портят внешний вид.

Неудачную модель стилист нашел в магазине, когда покупал вещи для преображения очередной героини проекта Любы.

«Это неправильные джинсы. Что в них не так? Видите, как они тянутся?» — сказал Рогов, демонстрируя эффект на штанинах из стрейч-материала. «Когда вы покупаете такие джинсы по размеру, они слишком сильно вас обтягивают. Эти джинсы — несовременные!» — заметил ведущий.

По его словам, сейчас актуальны полуприлегающие модели и простые. Александр заметил, что многие уже понимают неактуальность таких джинсов, поскольку нашел он их в отделе распродаж. Значит их плохо покупают.

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