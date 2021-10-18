«Один из трендов сезона»: Рогов показал модную куртку-пальто, которую можно носить каждый день

Она имеет длину ниже бедер, поэтому понравится дамам, которые любят много гулять.

Александр Рогов во время эфира шоу СТС «Рогов в деле!» продемонстрировал трендовую куртку. Ее он подобрал на шопинге для героини проекта Любы.

Участница фэшн-преображения воспитывает маленькую дочь, поэтому много гуляет с ней на улице. И верхняя одежда ей нужна не только модная, но и удобная, теплая. Куртка была именно такой.

Это удлиненная модель ниже бедер, куртка-пальто с модной стежкой, кроме того, актуального рубашечного кроя. Сейчас, по словам Рогова, дизайнеры предлагают в основном простые и удобные модели. На них и стоит ориентироваться, совершая шопинг.

«Мне очень нравится эта куртка-пальто рубашечного кроя с капюшоном. Мне нравится, что эта вещь стеганая, это один из трендов сезона», — сказал Рогов.

По его словам, куртка идеальна для луков на каждый день. «Можно треники купить яркие, толстовку, белые кеды или грубые ботинки», — посоветовал Александр Рогов.

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