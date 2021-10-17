С эффектом стройности: Навка после советов Хромченко облачилась в платье с актуальным принтом

Татьяна Навка в день рождения мужа поделилась кадром из семейного архива.

Татьяна Навка поздравила своего мужа Дмитрия Пескова с днем рождения в личном блоге. Пресс-секретарю президента исполнилось 54 года.

Фигуристка написала, что бесконечно благодарит судьбу за встречу с супругом, выразила ему благодарность за любовь и чувство защищенности. А украсила свой пост Татьяна Навка фотографией из личного архива, на которой спортсменка запечатлелась в полосатом платье с мужем и дочкой Надей.

Отметим, что именно к таким нарядам советовали ранее присмотреться Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Полосатый принт сейчас в моде, кроме того, вертикальные линии стройнят и вытягивают фигуру.

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