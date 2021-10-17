Нежность в кукольном платье: дочь Проскуряковой и Николаева предстала с бабушкой и дедушкой по маме

Юлия Проскурякова поздравила своего папу и мужа с Днем отца.

Юлия Проскурякова обратилась в личном блоге к своему мужу Игорю Николаеву и папе Павлу Проскурякову с теплыми словами поздравлений в День отца.

«С Днем отца, папочка и мой любимый Игорь. Что уж говорить, отцы вы прекрасные, настоящий пример для своих детей и внуков! Будьте здоровы, это самое главное. Спасибо за заботу, любовь и крепкое плечо!» — написала артистка в Instagram.

Свой пост Юлия Проскурякова украсила редкой фотографией дочки Вероники в голубом кукольном платьице с пышной юбочкой, которая предстала со своими бабушкой и дедушкой – родителями Юлии Проскуряковой.

Отметим, что папа жены Николаева трудится нотариусом, а мама Людмила Проскурякова – инженер.

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