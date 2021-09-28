Когда надоела косуха: Валерия прогулялась по Будапешту в актуальной курте-авиаторе, которую советовал Рогов

Певица Валерия призналась, что никогда не чувствовала себя столь свободной и счастливой, как в свои 53 года. Эти мысли пришли в голову артистке, когда она спонтанно сорвалась в тур по Европе с мужем Иосифом Пригожиным. Они уже побывали в Австрии, а теперь отметились в Венгрии. Раньше, когда дети не были взрослыми, она себе не могла это позволить.

Звездная чета в восторге от Венгрии и ее столицы – Будапешта, который знаменитости исследовали вдоль и поперек.

«Это невероятно красивый и гостеприимный город. Особенно нас порадовало то, что наш «Спутник» признан в этой стране и позволяет передвигаться беспрепятственно. Исторические памятники, музеи, архитектурные шедевры, вкуснейшие рестораны, прекрасные отели по нормальным ценам. Что еще нужно «русо туристо»? Я был удивлен, что они сохранили свою национальную валюту. Венгры очень дружелюбны к туристам из нашей страны», — написал в личном блоге Иосиф Пригожин.

Для своих прогулок по Будапешту артистка и продюсер выбрали удобные, но при этом модные луки, отдав предпочтение худи и джоггерам. Спортивные костюмы сегодня вполне спокойно воспринимаются публикой в повседневных образах, замечал ранее стилист Александр Рогов.

Он также советовал обратить внимание на куртку-авиатор, в которую была облачена Валерия. Она может стать хорошей альтернативой уже поднадоевшей косухе, считает ведущий.

На YouTube-шоу Rogov live эксперт рекомендовал женщинам заглянуть за этой курткой в мужской отдел и смело приобрести ее там. Ведь внешне она ничем не будет отличаться от той, что можно найти в отделе женском. А вот цена, вполне вероятно, будет ниже.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.