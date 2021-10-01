По советам Хромченко: Пегова подчеркнула талию Х-силуэтным платьем самого модного цвета

Ирина Пегова предстала в Доме музыки в актуальном женственном платье Х-силуэта длины макси. Актриса красиво выделила талию при помощи модели наряда и акцентного пояса, завязанного бантом.

Ранее Эвелина Хромченко советовала взрослым женщинам носить Х-образные платья исключительно ниже колен, иначе можно достичь комичного кукольного эффекта. Такие луки, как никакие другие, по мнению эксперта, хорошо демонстрируют женственность форм.

Стоит отметить и серый цвет платья, который в этом году Институт Pantone назвал самым актуальным (наряду с желтым). Также кружевной воротничок «Клодин», безусловно является трендовым, о чем ранее рассказывал Александр Васильев. Историк моды уверен, что этот стильный аксессуар способен украсить практически любой образ.

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