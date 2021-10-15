Как советовала Хромченко: Юдашкина выгодно подчеркнула талию Х-силуэтным платьем в стиле «леди-лайк»

Марина Юдашкина любит черный цвет в одежде, остановилась она на нем и на сей раз.

Марина Юдашкина в свои 62 года обладает редкой для такого возраста фигурой. При этом жена известного кутюрье умеет правильно подать свои формы при помощи одежды.

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала об Х-силуэтных платьях, которые, по ее мнению, выгодно демонстрируют талию. Однако ведущая «Модного приговора» предостерегала зрелых дам, чтобы они не носили эти наряды с юбкой выше колен или даже по колено. В таком виде модница рискует показаться смешной, будто примерившей одеяние дочери.

Марина Юдашкина облачилась в свет как раз в «правильное» платье Х-силуэта в стиле «леди-лайк», выбрав длину миди. Она остановила свой выбор на черной модели, тяготея к этому цвету и часто появляясь на людях в одежде именно этого оттенка.

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