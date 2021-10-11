Такими восхищался Рогов: Пынзарь отметилась на «Доме-2» в трендовых сапогах цвета песка из замши

Дарья Пынзарь отметилась на «Доме-2» в актуальных замшевых сапогах с острым мысом и расширенным голенищем оттенка песка. К таким советовал присмотреться Александр Рогов.

«Если к таким сапогам вы купите специальный водоотталкивающий спрей, обработаете им обувь, то сапоги прослужат долго. И кто надевает в слякоть или дождь замшевые сапоги? Да никто! Поэтому замшевые сапоги рекомендую! Особенно вот с таким широким голенищем. Мне нравится, что голенище мягкое и оно немножко опустится, создастся классная небрежная гармошка», — сказал Рогов в эфире проекта СТС «Рогов в деле».

По словам стилиста, подобные модели сейчас в тренде и подходят практически к любым комплектам. К слову, ранее практически в такой же обуви отмечалась на прогулке невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова.

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