«Самую модную вещь в магазине нашли!»: от какой модной куртки пришел в восторг Рогов на шоу СТС

Модели по рубашечным лекалам в актуальную клетку становятся все популярнее.

Александр Рогов в 46-м выпуске шоу СТС «Рогов в деле» взялся за преображение молодой женщины по имени Анастасия, которая потеряла интерес к моде после рождения малыша. Но ради своего любимого мужа она выразила готовность на преображение, а стилист взялся за ее дело.

Отправившись по магазинам в поисках интересной одежды для героини проекта, он сразу обратил внимание на красную куртку в клетку, сшитую по рубашечному лекалу. Эта модель осенью стала настоящим хитом и ранее ведущий рассказывал про данный тренд на своем YouTube-канале Rogov live.

«Самую модную вещь в магазине нашли! Красная клетка – один из трендов сезона. Настя сможет надевать такую куртку-рубашку на прогулку с ребенком с простыми джинсами и кедами, а еще ее можно кое-чем обыграть», — сказал Рогов и устремился к отделам с юбками.

Стилист снял с вешалки золотистую юбку в пайетках. «Самый модный прием сезона. Берем нарядную юбку в пайетках и сочетаем ее с «рубашкой дровосека»! Классно? Мне нравится!» — сказал ведущий.

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