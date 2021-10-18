Первая жена Ивана Телегина пытается взыскать с хоккеиста алименты на общего пятилетнего сына

Спортсмен пока идти на контакт с бывшей любимой женщиной не намерен.

Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур пытается взыскать алименты со спортсмена на их общего пятилетнего сына Марка.

В пандемию Евгения Ноур лишилась работы в фитнес-центре. Ее ребенок серьезно заболел. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к Ивану Телегину, но он проигнорировал ее просьбу погасить долги по алиментам. Женщина пошла в суд.

Как отметили в Никулинском суде, в производстве на данный момент находится иск о взыскании с Телегина в пользу Ноур задолженности в размере 930 тысяч рублей. Речь идет об алиментах за май, июнь и июль 2021 года. Беседа между представителями сторон назначена на 21 октября.

Напомним, что Евгения Ноур уже давно испытывает трудности с деньгами. На помощь ей в свое время пришла только певица Пелагея, также бывшая жена Ивана Телегина, сообщает «СтарХит».

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