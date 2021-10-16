Будущая чемпионка: Пелагея показала, как дочь Телегина мастерски владеет ракеткой

Таисии в этом году исполнилось четыре года.

Певица Пелагея и Иван Телегин вступили в брак пять лет назад, а в 2017 у них родилась дочь. Девочку назвали Таисия. О разводе пары стало известно в декабре 2019-го. Девочка живет со звездной мамой, но беспрепятственно встречается и с папой-хоккеистом. А вот вид спорта, судя по всему, выбрала совсем другой.

В своем инстаграм артистка поделилась свежими кадрами с подросшей Таисией. Она мастерски отбивала теннисные мячики ракеткой.

«Тасечка – чудо! Какая кукла растет! Милашки! Самые прекрасные девочки!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно в жизни артистки случились новые успехи. Она получила звание народной артистки России.

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