До 800 тысяч ежемесячно: какие алименты получают Мария Порошина, Юлия Барановская и Пелагея

Некоторые отцы звездных деток продолжают баловать наследников и после развода с их матерями.

Российские актрисы и телеведущие за редким исключением могут сохранить брак со своими прославленными мужьями. После развода Мария Порошина, Юлия Барановская, Пелагея и другие знаменитости требуют через суды и без от бывших избранников алименты для общих детей.

Так, экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская — буквально выбивает деньги из спортсмена. Тренер Аршавин снизил алименты на 50%. Юлия настаивает на том, чтобы Андрей выплачивал до 62% от своих доходов.

Сейчас Аршавин платит в зависимости от месяца по 250-270 тысяч рублей на каждого ребенка.

«Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются! Это Андрей Сергеевич судится со своими детьми за деньги, а не я с ним», — передают слова Юлии kp.ru.

Бывший муж актрисы Марии Порошиной — артист Илья Древнов — платит на каждую из троих дочерей по 40-50 тысяч в месяц.

А хоккеист Иван Телегин ежемесячно перечисляет на счет дочери певицы Пелагии 800 тысяч рублей.

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