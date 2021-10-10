Правильные линии: Пелагея в царственном образе умело подчеркнула талию при помощи платья

Певица Пелагея выступила в Кремле в величественном образе, примерив кокошник, инкрустированный камнями, а также платье в стиле русских цариц.

больше по теме Просто и стильно: Брежнева после советов Рогова облачилась в модный свитер самого трендового цвета В этом сезоне актуальны свободные модели.

Благодаря прямой линии впереди юбки, которая традиционно есть на национальных русских нарядах, а также линии сужающегося треугольника в области пояса тонкая талия Пелагеи стала еще более подчеркнутой, а сама она выглядела еще стройнее.

Ранее к платьям в духе русских национальных костюмов рекомендовал присмотреться полным женщинам Александр Васильев. По словам ведущего проекта Первого канала «Модный приговор», передняя застежка на этих нарядах выстраивает нужную вертикаль для большей стройности.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.