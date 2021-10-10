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Правильные линии: Пелагея в царственном образе умело подчеркнула талию при помощи платья

Ранее Александр Васильев рекомендовал женщинам обратить внимание на похожие наряды.

Правильные линии: Пелагея в царственном образе умело подчеркнула талию при помощи платья
Пелагея. Фото: Global look press

Певица Пелагея выступила в Кремле в величественном образе, примерив кокошник, инкрустированный камнями, а также платье в стиле русских цариц.

Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Благодаря прямой линии впереди юбки, которая традиционно есть на национальных русских нарядах, а также линии сужающегося треугольника в области пояса тонкая талия Пелагеи стала еще более подчеркнутой, а сама она выглядела еще стройнее.

Ранее к платьям в духе русских национальных костюмов рекомендовал присмотреться полным женщинам Александр Васильев. По словам ведущего проекта Первого канала «Модный приговор», передняя застежка на этих нарядах выстраивает нужную вертикаль для большей стройности.

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