«Сногсшибательно»: Судзиловская в стильном фраке подчеркнула пышный бюст кроп-топом

Олеся Судзиловская активно ведет свой инстаграм, где показывает фанатам самые разные модные образы. Актриса не прочь появиться на снимке в откровенном купальнике или подчеркнуть точеную фигуру стильным нарядом.

«Октябрь набрал силу, бьет в глаза красно-оранжево-желтыми красками! Настроение переменчивое», — написала Судзиловская.

Блондинка выбрала черный фрак и брюки-дудочки, а стальной пресс и пышную грудь подчеркнула белоснежным кроп-топом.

«Выглядите сногсшибательно! Красотка! Классный образ! Огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Судзиловской исполнилось 47 лет. Более десяти из них она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает двух сыновей.

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