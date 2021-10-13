Олеся Судзиловская в клетчатой блузке с рукавами-фонариками и юбке-футляре подчеркнула талию

Олеся Судзиловская с 14 лет строит карьеру в кино. Она отметилась в десятках кинокартин, включая «В ожидании чуда», «Домашний арест». Многие зрители любят актрису не только за ее обаяние, но и чувство стиля. Блондинка всегда наряжается на красных дорожек. К слову, в 47 лет она может похвастаться стройной фигурой, поэтому может позволить себе носить наряды любого фасона.

13 октября в Москве состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Чаки». В кинотеатре «Художественный» была организована вечеринка pre-party Хэллоуина. Многие гости решили одеться соответсвующе. Так Алена Водонаева решила сочетать красные и черные тона в наряде. А вот Судзиловская продемонстрировала женственный лук, подчеркнувший ее тонкую талию.

Актриса позировала перед фотографами в блузке в шотландскую клетку с рукавами-фонариками, а также в черной юбке-футляре. Маленький клатч дополнял ее образ. Она с радостью позировала в компании коллег. В руках она держала черное пальто. Присутствующие одарили ее восхищенные взглядами, а некоторые не поскупились на комплименты.

Также среди гостей был Даниил Белых, Светлана Бондарчук и много других известных персон. Некоторые признавались, что будут закрывать лицо руками во время особенно страшных сцен.

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