«По-королевски»: Олеся Судзиловская покружилась в платье с разрезом и рукавами-буфами

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Олеси Судзиловской появилась запись, в которой знаменитость похвасталась атласным платьем с рукавами в виде огромного розового банта.

Судзиловская подчеркнула открытые плечи рукавами акцентного цвета. Ткань цвета «Барби» стала ярким пятном на черном платье с разрезом на коленях. Олеся покрутилась в вечернем наряде, продемонстрировав ровную спину. А серебристые массивные серьги украсили уши артистки.

«Яркие моменты Премии Fashion People Awards», — подписала видео Судзиловская.

К слову, ранее нарядом с рукавами-буфами похвасталась дочь Анастасии Заворотнюк — Анна. Модель продемонстрировала блузку с пышными рукавами в сочетании с корсетом бордового цвета.

«Сногсшибательная Олеся», «Невероятное платье», «Очень красивая девушка в очень красивом платье», «Олеся, выглядите по-королевски», «Как всегда, эталон красоты», «Просто прелесть», — похвалили Олесю ее поклонники.

Напомним, ранее певица Юлия Савичева тоже поделилась кадрами с премии Fashion People Awards. Певица получила награду за клип «Сияй». Юлия поднялась на сцену в кожаном костюме-тройке телесного цвета.

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