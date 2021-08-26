«Олеся, вы идеал»: 47-летняя Судзиловская в бикини блеснула точеной фигурой

Олеся Судзиловская отдыхает на море. Кадрами из отпуска она делится в своем Instagram. На этот раз актриса позировала на яхте в бикини бандо, блеснув точеной фигурой. Упражнения она выполняла с артистом Олегом Газмановым.

«По многочисленным просьбам упражнение для всех групп мышц», — написала Судзиловская.

Фанаты оценили ее спортивную подготовку и засыпали комплиментами. «Шикарный вид! Огонь! Ой, какая красивая! Красота! Фото – огонь!», — писали пользователи Сети.

Блондинка часто радует своих подписчиков разными образами, демонстрируя подтянутую фигуру. Напомним, в этом году Судзиловской исполнилось 47 лет. Более десяти из них она замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает сына Артема.

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