«Можно выдохнуть»: Екатерина Стриженова поздравила Юлию Пересильд с возвращением домой

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась видеозаписью прямой трансляции встречи Юлии Пересильд и Клима Шипенко в своем Instagram. Таким способом знаменитость поздравила актрису и режиссера с удачной космической экспедицией.

Екатерина призналась, что очень переживала за Юлию и Клима. Ведущая Первого канала смогла выдохнуть только тогда, когда увидела собственными глазами команду на Земле.

«Главное, что они вернулись живыми и здоровыми! Вот теперь можно выдохнуть и сказать, что все получилось», – заявила Стриженова.

На трогательное сообщение телеведущей ответил актер Гоша Куценко. Артист не мог поверить, что его коллеги и друзья теперь на личном опыте знают, что такое космос.

«Слезы! И это наши друзья! Вот, которых мы знаем! Общаемся! И раз – и в космосе!», – ответил Куценко в комментариях к посту Стриженовой.

Напомним, ранее Юлия Пересильд расписалась мелом на корпусе космического корабля «Союз МС-18». Владимир Машков, который снимается в одном фильме с актрисой, тоже оставил свою подпись на летательном аппарате.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.