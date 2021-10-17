«Спасибо»: Пересильд и Машков расписались на корпусе корабля «Союз МС-18»

Актриса Юлия Пересильд расписалась мелом на спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-18», он же «Ю. А. Гагарин», на котором утром 17 октября приземлилась из космоса в казахстанскую степь.

Вместе с ней свою подпись оставил актер Владимир Машков, занятый в том же фильме «Вызов», для которого его коллега летала на МКС. Пересильд трогательно написала на корпусе спускаемого аппарата «Спасибо», а Машков — «Ура!», передает ТАСС.

Напомним, сюжет драмы «Вызов» расскажет о женщине-хирурге, которую пришлось срочно отправить на орбиту для сложной операции. Актриса в прямом смысле прошла путь своей героини — от 4-месячного экспресс-обучения в Центре подготовки космонавтов до полета на МКС и возвращения обратно.

Вместе с ней это испытание прошел режиссер фильма Клим Шипенко. В готовый фильм также попадут реальные космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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