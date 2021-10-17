«Ура!»: Алла Пугачева поздравила Юлию Пересильд с удачным возвращением на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-18» вернулся домой точно по времени.

Члены экипажа корабля «Союз МС-18» — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — под руководством космонавта Олега Новицкого удачно вернулись на Землю.

17 октября ровно в 07.36 по московскому времени, не отклоняясь от графика, их спускаемый аппарат достиг поверхности планеты. Пилоты прибыли счастливыми и в бодром расположении духа, сообщив журналистам, что чувствуют себя нормально.

За их приземлением, как оказалось, пристально следила Алла Пугачева, которая не смогла сдержать эмоций и опубликовала в своем Instagram редкий пост.

«Ура! С возвращением!» — написала она под фото Юлии Пересильд.

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