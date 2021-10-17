«Частушки!»: Пугачева посмеялась над рэпом сына, который он исполнил специально для папы

Гарри Галкин проявил талант юного рэпера в День отца 17 октября. Он сам сочинил стихи, ритм и прочитал рэп Максиму Галкину.
«Я для тебя приготовил рэп!» — заявил родителю ребенок.
«Рэп?» — удивился артист.
«С Днем отца тебя поздравить, папа, от души хочу!
Ты – пример! Ты – мой советчик!
Все с тобой мне по плечу!» — произнес Гарри Галкин.
«Вау! Спасибо!» — восторженно воскликнул в ответ Максим Галкин.
В этот момент за кадром обнародованного в Сети видео с сюрпризом послышался смех Аллы Пугачевой. «Частушки!» — резюмировала она.
Также не оставила отца без сюрприза Лиза Галкина, она смастерила для родителя из бумаги кролика и нарисовала веселого поросенка.
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