«Частушки!»: Пугачева посмеялась над рэпом сына, который он исполнил специально для папы

Гарри Галкин в День отца сделал Максиму Галкину сюрприз.

Гарри Галкин проявил талант юного рэпера в День отца 17 октября. Он сам сочинил стихи, ритм и прочитал рэп Максиму Галкину.

«Я для тебя приготовил рэп!» — заявил родителю ребенок.

«Рэп?» — удивился артист.

«С Днем отца тебя поздравить, папа, от души хочу!

Ты – пример! Ты – мой советчик!

Все с тобой мне по плечу!» — произнес Гарри Галкин.

«Вау! Спасибо!» — восторженно воскликнул в ответ Максим Галкин.

В этот момент за кадром обнародованного в Сети видео с сюрпризом послышался смех Аллы Пугачевой. «Частушки!» — резюмировала она.

Также не оставила отца без сюрприза Лиза Галкина, она смастерила для родителя из бумаги кролика и нарисовала веселого поросенка.

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