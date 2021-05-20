Импозантный мужчина: тесть Игоря Николаева выглядит моложе композитора

20 мая певица Юлия Проскурякова поздравила с днем рождения своего отца Павла Сергеевича. В 2021 году мужчине исполнилось 64 года. Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором ее родитель счастливо улыбается. Известно, что он юрист, работает нотариусом, а еще пишет стихи.

Именинника в комментариях поздравили певица Натали, Алла Духова, Владимир Левкин и рядовые поклонники. Многие отметили, что папа Проскуряковой хорошо выглядит и весьма привлекателен. Коротко подстриженный и без бороды он кажется даже свежее и моложавей мужа своей дочери, известного композитора Игоря Николаева. Хотя это не так удивительно, если вспомнить, что разница в возрасте между мужчинами всего три года (Николаеву — 61).

Напомним, что Проскурякова — третья жена композитора и младше него более чем на двадцать лет. Супруги связали себя узами брака в 2010 году, а через пять лет певица осчастливила своего мужа дочкой Вероникой, в которой оба родителя души не чают.

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