Что ни сделаешь ради мужа! Брежнева примерила образ в любимых оттенках Меладзе

Звезда облачилась в яркий джемпер, подобрав к нему в тон чемодан.

Вера Брежнева отдохнула в Санкт-Петербурге. Звезда посвятила время прогулкам по городу, во время которых наслаждалась не только архитектурой и красотой вокруг, но и наблюдениями за прохожими.

«Когда гуляю по городам, обожаю наблюдать за людьми, их эмоциями», — поведала она в личном блоге.

Также в своем Instagram она поделилась житейской мудростью по налаживанию отношений с мужем.

«Я заметила сегодня целых 5 пар, которые в пути ругались и выясняли отношения. И еще раз убедилась, что для того, чтобы разрешить проблему, нужно сесть и говорить. Не на ходу, не случайно, не дожидаться, когда терпение лопнет», — сказала Вера Брежнева.

Свою же любовь к Константину Меладзе она продемонстрировала, примерив образ в его любимом цвете – оранжевом. Она облачилась в джемпер оверсайз яркого оттенка, подобрав к нему чемодан в тон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.