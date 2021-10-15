Арзамасова в модном пальто вышла на лед и показала, что она достойная жена олимпийского чемпиона

Всего два месяца назад Елизавета Арзамасова родила своего первенца Левушку от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. Но уже сейчас звезда выглядит так, будто беременности в ее жизни и вовсе не было – она в отличной физической форме, похудела, похорошела, вышла на работу и занялась физическими упражнениями.

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И, поскольку ее муж в настоящий момент курирует проект Первого канала «Ледниковый период», актриса предпочитает совмещать приятное с полезным. Приходя на ледовую арену к супругу, чтобы морально поддержать его в ответственный момент, Арзамасова сама встает на коньки и выполняет пируэты.

В личном блоге Лиза Арзамасова показала, как она мастерски катается на льду в позиции «пистолетик», с легкостью вскинув ногу и присев. При этом наряд артистки явно не для занятий физической культурой. Она облачена в модное пальто-рубашку.

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