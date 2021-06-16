«Как жена императора»: Васильев пришел в восторг от красивого платья участницы шоу с рукавами бишоп

Шоу Первого канала «Модный приговор» взялось за фэшн-преображение гражданки Китая Цяо Хунфан, которая сейчас живет и работает в России. Ее последний выход на подиум программы произвел фурор среди зрителей и ведущих проекта.

Девушку облачили в платье разбеленно-персикового оттенка (лососины), которое, по замечанию Эвелины Хромченко, выгодно показало ее цвет лица. В его крое также наблюдался такой тренд, как рукава бишоп. Юбка наряда имела многоуровневое сложное строение, подчеркивая женственность участницы шоу.

«Настоящая волшебница! Королева! Принцесса! Не просто красивая, больше», — с трудом подобрал слова обомлевший муж Цяо Хунфан Лю Синь. «Она выглядит как жена императора!» — вмешался Александр Васильев.

Сын Цяо и Лю заметил, что в этом наряде его мама словно парит, он очень красивый. Гостья шоу поблагодарила супруга, который привел ее на передачу.

«Она потрясающая!» — похвалила образ Надежда Бабкина.

Эвелина Хромченко также сравнила платье с распустившимся цветком.

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