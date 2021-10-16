Модницы: Пугачева в трендовой косухе пришла на вечеринку, а Орбакайте — в бархатном пальто

Алла Пугачева и Максим Галкин дружат со многими артистами. Она всегда была в теплых отношениях с Валентином Юдашкиным и его женой Мариной, а также с певицей Лаймой Вайкуле и Валерием Леонтьевым. Обычно в замке пара устраивает посиделки для гостей. Но этой осенью влюбленные часто выходят в свет. Они не пропускают праздников, которые устраивают их близкие.

Так 15 октября свой юбилей с размахом отпраздновал Николай Басков. Певец собрал своих старых и новых друзей. Пугачева пришла его поздравить вместе с Галкиным. На вечеринке она предстала в пышной атласной юбке с поясом и блузке. Кружевные митенки и миниатюрная кожаная сумка дополнили лук. Алла Борисовна также была в кожаной косухе, которую позже сняла. Тотал лук с акцентом на талии выглядел современно.

К слову, косухи актуальны в этом сезоне. Их носят Ани Лорак, Алсу, Лера Кудрявцева и другие звезды. А вот Кристина Орбакайте пришла в ярком желтом платье с пайетками. Силуэтный наряд дополнили туфли на шпильке с принтом, а также бархатное пальто миди. Она поздоровалась с мамой, а позже они вместе танцевали под хиты. Максим в свою очередь произнес речь в честь именинника.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 72-летняя Примадонна. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же она хорошенькая. Всегда будет на высоте», «Макс с вами она цветет!», «Алла Борисовна может дать фору даже молодым девушкам», «Просто любуемся», «Такая маленькая сумочка», «Всегда элегантная», «Просто крутая», «Кристина от мамы не отстает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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