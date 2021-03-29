По советам Васильева: Горбань отметилась в одном из самых трендовых головных уборов весны

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала посоветовал россиянкам присмотреться к шляпкам клош или, как их еще называют, шляпкам-колокольчикам. Эти головные уборы в настоящий момент считаются остроактуальными.

По словам историка моды, их изобрели еще в 1920-е годы и шили их раньше исключительно из фетра. Сейчас они, конечно же, сильно видоизменились, и выполнять эти стильные аксессуары стали из самых различных материалов.

Тренд на шляпки клош уже поддержала певица Вера Брежнева, которая выбрала головной убор оттенка экрю из искусственного меха. Вслед за ней не удержалась от соблазна примерить суперактуальную вещицу и актриса Маша Горбань. Она приобрела кожаное изделие с драповым обрамлением все в том же цвете экрю.

Этот тон российские звезды тоже выбирают не случайно. На «Модном приговоре» его называли в числе самых модных в этом сезоне.

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