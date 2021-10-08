Глюкоза в золотистом костюме и терракотовой куртке поддержала тренд на дутые пуховики

Певица продефилировала на природе в ярком образе с актуальными акцентами.

Исполнительница Глюкоза разместила ролик с прогулки в золотистом топе и прямой юбке с разрезами. Примечательно, что артистка дополнила блестящий лук популярной этой осенью дутой курткой терракотового оттенка.

Глюкоза облачилась в молочные гольфы, а к ним надела туфли такого же цвета. Певица выбрала прямую юбку с небольшими разрезами по бокам изделия. А сверху надела топ такого же золотистого оттенка, что и юбка.

В свободном топе на тонких лямках осенью довольно прохладно, поэтому Глюкоза накинула теплый укороченный пуховик терракотового цвета.

Отметим, что артистка выбрала дутую куртку. Этой осенью многие модницы российского шоу-бизнеса отдают предпочтение именно таким пуховикам. Кислотные и пастельные оттенки используют знаменитости, чтобы пощеголять в брендовых куртках.

Напомним, ранее дутыми куртками хвастались продюсер Яна Рудковская и актриса Ирина Пегова. Жена Евгения Плющенко показала мандариновый вариант объемного дутого пуховика. А исполнительница главной роли в сериале «Пищеблок» выбрала сливочный оттенок актуальной куртки.

больше по теме Ирина Пегова подчеркнула талию молочной трендовой курткой Знаменитости все чаще стали выбирать дутые пуховики на сезон осень-зима.

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