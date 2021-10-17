Устрицы из Новой Зеландии, икра морских ежей из Мурманска: что ели гости на юбилее Баскова

«Золотой голос России» также рассказал о своих подарках на день рождения.

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о подарках от коллег и звезд на свой юбилей.

«Что-то из капустного сервиза отправили, серебряный кубок заказали, золотую чашу настоящую». Николай Басков

Между тем, сам Басков побаловал своих гостей. На столах были устрицы из Новой Зеландии, дальневосточные морские гребешки, икра морских ежей из Мурманска. Кроме того, на торжестве было много мясного деликатеса хамон, который доставили прямиком из Испании. В меню также можно было увидеть креветки и равиоли с крабами. На горячее подавали медальоны из телятины. А на десерт был 11-ярусный торт.

Напомним, что Николаю Баскову исполнилось 45 лет. На торжестве собрались порядка трехсот человек.

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