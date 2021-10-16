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«Красивый и душевный вечер»: Татьяна Навка осталась в восторге от юбилея Николая Баскова

Спортсменка сделала фото на память рядом с мужем и именинником.

«Красивый и душевный вечер»: Татьяна Навка осталась в восторге от юбилея Николая Баскова
Татьяна Навка. Фото: Instagram.com/navka_show

Фигуристка Татьяна Навка разместила фото с Николаем Басковым и Дмитрием Песковым на личной странице в Instagram. Знаменитость вместе с мужем поздравили артиста с 45-летним юбилеем.

Татьяна отлично провела время на праздничном вечере Николая Баскова. За это жена Дмитрия Пескова поблагодарила натурального блондина российской эстрады:

«Дорогой Коля! Это был потрясающий, веселый, теплый, вкусный, очень красивый и душевный вечер!!! А все потому, что настроение задает всегда хозяин праздника! Именно ты являешься таким невероятно добрым, искренним, веселым, красивым, не только внешне, но и внутренне, человеком, а так же надежным другом, который любит и всегда дарит праздник своим друзьям и близким!».

Николай Басков с Татьяной Навкой и Дмитрием Песковым
Николай Басков с Татьяной Навкой и Дмитрием Песковым. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

«Мой друг, золотой голос страны, натуральный блондин, на всю страну такой один, еще раз с днем рождения! Наш задорный, искрящийся юмором и пайетками, шикарный голос, невероятный артист и просто хороший человек будь счастлив, здоров и любим! Пусть твоя музыкальная шарманка играет на сцене долгие годы, улыбка не сходит с лица, а народная любовь и цветы не иссякают никогда!»,  – резюмировала Навка.

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