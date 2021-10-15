Принц Уильям не поддержал стремление миллиардеров осваивать космос

Наследник Британского престола уверен, что лучшим умам мира есть чем заняться и на Земле.

Космос становится все ближе. Летом 2021 года 57-летний американский миллиардер Джефф Безос слетал на орбиту на своем частном корабле и открыл эру коммерческого космического туризма. Одни люди им восхищаются, другие не испытают особой радости по поводу таких полетов.

К последним относится, например, британский принц Уильям. В новом интервью каналу BBC он критически высказался по поводу богачей, рвущихся в космос.

«Нам нужны величайшие умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить, — сказал герцог Кембриджский. — Это действительно очень важно — сосредоточиться на этой планете, а не сдаваться и отправляться в космос для поиска там решений на будущее».

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Добавим, что этот комментарий принц произнес перед церемонией учрежденной им премии за спасение планеты. Уильяма, как будущего монарха, больше волнуют проблемы климата, чем проторенная дорога в космос.

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