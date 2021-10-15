Принц Уильям не поддержал стремление миллиардеров осваивать космос

Космос становится все ближе. Летом 2021 года 57-летний американский миллиардер Джефф Безос слетал на орбиту на своем частном корабле и открыл эру коммерческого космического туризма. Одни люди им восхищаются, другие не испытают особой радости по поводу таких полетов.
К последним относится, например, британский принц Уильям. В новом интервью каналу BBC он критически высказался по поводу богачей, рвущихся в космос.
«Нам нужны величайшие умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить, — сказал герцог Кембриджский. — Это действительно очень важно — сосредоточиться на этой планете, а не сдаваться и отправляться в космос для поиска там решений на будущее».
Добавим, что этот комментарий принц произнес перед церемонией учрежденной им премии за спасение планеты. Уильяма, как будущего монарха, больше волнуют проблемы климата, чем проторенная дорога в космос.
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