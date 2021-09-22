Два варианта, при которых принц Чарльз может передать трон принцу Уильяму

Первым претендентом на королевскую корону Великобритании является принц Чарльз. Своего часа он ждет уже почти 70 лет. В следующем году Елизавета II отметит свой платиновый юбилей правления, что является рекордом в монаршей семье. В случае ее смерти на трон взойдет Чарльз, которому в этом году исполнится 73 года. Но он может передать титул своему старшему сыну, принцу Уильяму в двух случаях.

«Принц Чарльз может добиться исключения из линии преемственности до смерти королевы или немедленно после ее смерти отречься от престола», — пояснил почетный научный сотрудник отдела конституции Лондонского колледжа, доктор Боб Моррис.

Напомним, отречение от престола за последние 100 лет уже было в истории британской королевской семьи. Дядя королевы, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1936 году. Об этом пишет Express.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.