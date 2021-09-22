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Два варианта, при которых принц Чарльз может передать трон принцу Уильяму

Принц Чарльз является первым престолонаследником.

Два варианта, при которых принц Чарльз может передать трон принцу Уильяму
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Первым претендентом на королевскую корону Великобритании является принц Чарльз. Своего часа он ждет уже почти 70 лет. В следующем году Елизавета II отметит свой платиновый юбилей правления, что является рекордом в монаршей семье. В случае ее смерти на трон взойдет Чарльз, которому в этом году исполнится 73 года. Но он может передать титул своему старшему сыну, принцу Уильяму в двух случаях.

Принц Чарльз
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press

«Принц Чарльз может добиться исключения из линии преемственности до смерти королевы или немедленно после ее смерти отречься от престола», — пояснил почетный научный сотрудник отдела конституции Лондонского колледжа, доктор Боб Моррис.

Напомним, отречение от престола за последние 100 лет уже было в истории британской королевской семьи. Дядя королевы, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1936 году. Об этом пишет Express.

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