Елизавета II вновь отправится в Шотландию

Минувшим летом королева Елизавета II провела два месяца в своем шотландском поместье Балморал, на прошлых выходных вернулась в Виндзорский замок. Но уже в следующем месяце она вновь вернется в Шотландию.

Букингемский дворец подтвердил, что к ней присоединятся члены королевской семьи на саммите COP26 в Глазго — принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская и герцоги Кембриджские. Мероприятие, на котором обсудят вопросы изменения климата, пройдет с 1 по 5 ноября. Об этом сообщает Нellomagazine.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. По этому случаю в начале июня в Великобритании запланированы четыре выходных дня.

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