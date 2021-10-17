«Внешне я на любителя, всегда это говорю»: Бузова призналась, что нравится далеко не всем мужчинам

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что нравится далеко не всем мужчинам. При этом она спокойно к этому относится.
«Внешне я на любителя. Я всегда это говорю».
Как отметила исполнительница и начинающая актриса, сейчас в ее жизни хватает увлечений и без мужчин.
«Практикую занятия танцами на пилоне. Это меня возвращает в мою реальную ролевую модель. Когда ты смотришь в зеркало, то это тебя раскрывает. Особенно твой женский потенциал», — заметила Ольга Бузова.
Напомним, что Ольге Бузовой сейчас 35 лет. У нее нет детей и бойфренда. При этом ставить крест на своей личной жизни звезда не намерена.
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