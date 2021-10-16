«Ох, поцеловал и орех пощупал»: Бузова в мини-юбке и без лифа соблазнила Батрутдинова

Телеведущая в пикантном наряде встретилась со своим другом, участником Comedy Club. Они неожиданно проявили чувства.

Ольга Бузова является известной телеведущей и певицей. Она призналась, что любит удивлять публику и недавно снялась в голливудском кино. Ольге удается проявлять себя в разных сферах и зарабатывать миллионы рублей, а также следит за собой и стильно одевается, но в личной жизни артистке не везет. После развода с Дмитрием Тарасовым она полтора года встречалась с Давой, но в этом году они расстались, что звезда тяжело переживала.

Однако в последнее время Ольга погружена в работу. Она также заверила в одном из интервью, что теперь о личной жизни рассказывать не хочет. При этом ее новое видео, в котором телеведущая запечатлелась со своим другом Тимуром Батрутдиновым, взбудоражил поклонников. Она предстала в черной мини-юбке и оливковом джемпере. Бузова не стала надевать бюстгальтер, засветив округлый бюст.

«Да пошел ты!» — заявила она. «Да ты хоть знаешь, кого ты послала!» — ответил ей Тимур. «Кого хочу, того и посылаю!» — сказала Ольга. «Значит ты меня хочешь!»- резюмировал актер и поцеловал девушку. «Ты меня в губы поцеловал!» — рассмеялась звезда.

Поклонники решили, что Батрутдинова соблазнили, так как выглядела Бузова пикантно. Также многие выразили надежду, что они станут парой. К слову, участник Comedy Club также потрогал округлости Ольги. «Наконец-то они вернулись», «Красивая пара-была бы», «По женитесь уже, красивая пара», «Ну хорошенькая же она», «Тимур, руки распустил», «Ох, поцеловал и орех пощупал», — прокомментировали пост подписчики.

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