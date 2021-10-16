Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

«Ох, поцеловал и орех пощупал»: Бузова в мини-юбке и без лифа соблазнила Батрутдинова

Телеведущая в пикантном наряде встретилась со своим другом, участником Comedy Club. Они неожиданно проявили чувства.

«Ох, поцеловал и орех пощупал»: Бузова в мини-юбке и без лифа соблазнила Батрутдинова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова является известной телеведущей и певицей. Она призналась, что любит удивлять публику и недавно снялась в голливудском кино. Ольге удается проявлять себя в разных сферах и зарабатывать миллионы рублей, а также следит за собой и стильно одевается, но в личной жизни артистке не везет. После развода с Дмитрием Тарасовым она полтора года встречалась с Давой, но в этом году они расстались, что звезда тяжело переживала.

Однако в последнее время Ольга погружена в работу. Она также заверила в одном из интервью, что теперь о личной жизни рассказывать не хочет. При этом ее новое видео, в котором телеведущая запечатлелась со своим другом Тимуром Батрутдиновым, взбудоражил поклонников. Она предстала в черной мини-юбке и оливковом джемпере. Бузова не стала надевать бюстгальтер, засветив округлый бюст.

«Да пошел ты!» — заявила она.

«Да ты хоть знаешь, кого ты послала!» — ответил ей Тимур.

«Кого хочу, того и посылаю!» — сказала Ольга.

«Значит ты меня хочешь!»- резюмировал актер и поцеловал девушку.

«Ты меня в губы поцеловал!» — рассмеялась звезда.

Поклонники решили, что Батрутдинова соблазнили, так как выглядела Бузова пикантно. Также многие выразили надежду, что они станут парой. К слову, участник Comedy Club также потрогал округлости Ольги. «Наконец-то они вернулись», «Красивая пара-была бы», «По женитесь уже, красивая пара», «Ну хорошенькая же она», «Тимур, руки распустил», «Ох, поцеловал и орех пощупал», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Звездный стильмода и стильМодные трендыНовости googleОльга БузоваТимур Батрутдинов