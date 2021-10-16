«Мы живем в мире возможностей»: Ольга Бузова на Comedy Club расхвалила группу «Dabro»

Певица Ольга Бузова в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ расхвалила группу «Dabro».
«Ребята, вы большие молодцы. В отличие от других артистов, которые гасят молодых, я всех поддерживаю. Вы просто красавчики. Мы живем в мире возможностей. Если вы хотите чем-то заниматься, если есть посыл, то занимайтесь лучше творчеством».
«Свидетельница с развода», — заметил на эти слова Павел Воля и нацепил шарф на исполнительницу со слоганом: «Все за одного».
Напомним, что группа «Dabro» очень популярна среди молодежи. У них большая армия поклонников.
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