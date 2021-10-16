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«Мы живем в мире возможностей»: Ольга Бузова на Comedy Club расхвалила группу «Dabro»

Как отметила певица и телеведущая, ребята из музыкальной команды просто красавчики.

«Мы живем в мире возможностей»: Ольга Бузова на Comedy Club расхвалила группу «Dabro»
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ расхвалила группу «Dabro».

Павел Воля и Ольга Бузова
Павел Воля и Ольга Бузова. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Ребята, вы большие молодцы. В отличие от других артистов, которые гасят молодых, я всех поддерживаю. Вы просто красавчики. Мы живем в мире возможностей. Если вы хотите чем-то заниматься, если есть посыл, то занимайтесь лучше творчеством».

Ольга Бузова

«Свидетельница с развода», — заметил на эти слова Павел Воля и нацепил шарф на исполнительницу со слоганом: «Все за одного».

Напомним, что группа «Dabro» очень популярна среди молодежи. У них большая армия поклонников.

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